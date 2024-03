Entenda polêmica com Ana Castela, sua mãe, dupla sertaneja e falso plágio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde a última semana, a dupla sertaneja Antony e Gabriel recebe comentários de ódio dos fãs de cantora Ana Castela por causa de um suposto plágio.

Os seguidores da artista perceberam a semelhança entre o nome de sua última faixa, "Ram Tchum", parceria com Dennis DJ e MC GW, e o de "Ram Tchuuuu", dos dois cantores -esta, no entanto, foi lançada há mais de um ano, em dezembro de 2022.

Antony usou seu Instagram para se defender dos ataques. Explicou que a música não é recente e, por isso, não pode ser um plágio e elogiou o que chamou de força gigantesca de Ana Catela. Disse ainda que ele e seu parceiro não vão mais usar a própria música para se promover. A cantora, por sua vez, publicou na última quarta um comunicado -agora excluído- declarando seu carinho pela dupla.

"Eu amo o Antony e Gabriel. Não quero nunca que essas coisinhas bestas acabem com a família da música. Mandei mensagem no privado da dupla e não recebi nenhuma resposta. Então vim falar que adoro vocês! Não deem ouvidos a esse povo chato! Não parem, de forma alguma, com a divulgação. Vocês merecem tudo de bom. Eu adoro, sou fã!", escreveu a cantora.

A confusão, que parecia avançar para uma solução amistosa, no entanto, ganhou novo fôlego após um pronunciamento da mãe da cantora, Michele Castela. Se dirigindo diretamente a Antony em um vídeo publicado em seu Instagram, Michele acusa o músico de ignorar sua filha e se aproveitar da polêmica.

"Antony, você não está tão chateado, você está aproveitando do engajamento em cima do sucesso da Ana, da minha filha, porque isso também está te dando engajamento", disse Michele, que criticou ainda Jessica Sabbag, esposa do sertanejo, que teria dito que sua filha não disse nada com nada.

Michele disse também que Ana Castela apagou seu comunicado porque o músico não o viu e não respondeu. Antony e Sabbag se pronunciaram em suas redes sociais após a declaração da mãe da cantora.

Ambos se mostraram indignados pela sugestão de que o cantor estaria tentando se promover através da polêmica. "Não queríamos essa proporção dessa situação, esse ataque todo", disse Sabbag.

Mulher e marido pediram a seus fãs que não ataquem Ana Castela. Gabriel, dupla do músico, publicou um vídeo após a briga agradecendo seus fãs pelo apoio e o carinho durante a polêmica.

