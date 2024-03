Príncipe Harry e Meghan não estão a par de detalhes sobre Kate Middleton, diz revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry e Meghan Markle não estariam a par dos detalhes sobre cirurgia abdominal e recuperação de Kate Middleton. Segundo a revista People, a família não tem mais confiança no casal, que se afastou dos compromissos reais em 2020.

"Eles estão cientes de tudo o que está acontecendo na Inglaterra, mas estão sendo excluídos de quaisquer detalhes sobre Kate," disse uma fonte da família para a revista americana. "Claramente, não há confiança". A princesa de Gales causa intriga por não ter retornado às suas funções públicas desde que deixou o hospital após passar por uma cirurgia abdominal, em meados de janeiro.

O príncipe Harry, viajou da Califórnia para o Reino Unido no mês passado, após o anúncio do diagnóstico de câncer do rei Charles 3º. Contudo, o duque de Sussex não encontrou com William ou Kate. Uma fonte real disse na época que não havia planos para os irmãos se encontrarem.

"Seria normal ir visitar sua cunhada que passou por uma cirurgia séria e também ver sua sobrinha e sobrinhos. Mas isso não é normal. É terrivelmente triste", disse a fonte próxima à família real.

Enquanto o rei Charles 3º e a princesa Kate estão afastados de seus deveres públicos, Meghan Markle e Príncipe Harry poderiam ser figuras importantes na família real se não tivessem se afastado de seus papéis em 2020 e se mudado para a Califórnia.

Conforme o Google Trends, as buscas por informações sobre a princesa bateram recorde no Brasil. Os internautas fazem perguntas como: O que aconteceu com Kate Middleton? Onde está Kate Middleton? Quem é Kate Middleton?

