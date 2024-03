Mais uma foto da família real editada? Desta vez é de Harry e Meghan

Depois da fotografia do Dia da Mãe de Kate com os filhos e da foto da rainha Elizabeth II com os bisnetos, parece que há mais uma imagem da família real britânica que está a gerando polêmica por ter sido editada.

A agência de fotografia Getty Images rotulou o retrato do batizado do filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, o príncipe Archie - que pode ver aqui -, como "melhorado digitalmente", de acordo com o Daily Mail.

A foto, datada de julho de 2019, mostra Harry, Meghan e o filho em um sofá, rodeado por Kate Middleton, pelo príncipe William, o rei Charles III, a rainha Camilla, Doria Ragland e as irmãs da princesa Diana, que foi tirada por Chris Allerton.

Não está claro onde é que a foto foi editada e o palácio ainda não deu qualquer explicação sobre o tema. O fotógrafo, no entanto, negou a afirmação, segundo avança a mesma publicação.

