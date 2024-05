De volta ao hospital para exames, Fabiana Justus desabafa: ‘gatilhos’

Nesta terça-feira (30), Fabiana Justus, de 37 anos, submeteu-se a novos exames médicos. Acompanhada pelo marido, o empresário Bruno Levi D’Ancona, a influenciadora, que enfrenta leucemia mieloide aguda e passou por um transplante de medula óssea há um mês, compartilhou que frequentar o ambulatório sempre a afeta emocionalmente.

"Estou aqui novamente no ambulatório para acompanhamento! E quem me acompanhou desta vez foi meu amor", escreveu a filha de Roberto Justus. Em seguida, Fabiana expressou seus sentimentos: "Cada vez que venho aqui, sinto uma onda de emoções! Acredito que seja pelo tempo prolongado que passei internada! Mas aos poucos vou me acalmando, realizando os tratamentos e exames necessários, lembrando que logo estarei de volta em casa", compartilhou.

Além disso, Fabiana Justus compartilhou em suas redes sociais como foi o reencontro com sua mãe, Sacha Chryzman, na segunda-feira (29). Com a imunidade comprometida, a filha de Roberto Justus precisou manter distância da família para evitar qualquer risco de contágio por vírus.

"Revendo minha mãe após 45 dias. Meus médicos permitiram que meus pais, sem sintomas e devidamente protegidos com máscaras, viessem me visitar e matar a saudade", compartilhou ela em uma publicação online. Na imagem, Sacha é vista mantendo uma distância segura da filha, ambas usando máscaras de proteção.



