Fabiana Justus celebra sucesso de transplante de medula: 'Eu renasci'

Fabiana Justus, influenciadora diagnosticada com leucemia em janeiro, celebrou o sucesso de seu transplante de medula na terça-feira (9). Em emocionante mensagem, agradeceu o apoio e a presença de todos durante sua jornada contra o câncer.

"Hoje é o dia que comemoro 13 anos de casada com meu marido, meu porto seguro diante de tudo isso... e hoje, 13 dias depois do dia do meu transplante, eu renasci", escreveu Fabiana em suas redes sociais. Ela expressou gratidão por cada momento vivido e pela nova chance de vida que recebeu após a cirurgia.

Apesar da comemoração, Fabiana reconhece que ainda terá um caminho de cuidados pela frente. "Sei que o transplante não acaba quando ele termina, que ainda tenho um caminho de cuidados pela frente, mas hoje eu estou comemorando meu novo aniversário. Minha nova chance na vida", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

A influenciadora, filha dos empresários Roberto Justus e Sacha Chryzman, é casada com o empresário Bruno D'ancona e mãe de Chiara e Siena, gêmeas de 5 anos, e de Luigi, de 6 meses. Seu pai, Roberto Justus, não poupou elogios à filha, destacando sua força e determinação diante dos desafios enfrentados.

"Tive 6 momentos mais felizes de minha vida! O nascimento de meus 5 filhos e hoje no renascimento de minha filha Fabiana! O transplante deu certo e a nova medula pegou exatamente no dia que ela comemora 13 anos de casada!", compartilhou Justus.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Leia Também: Fabiana Justus posta após transplante de medula: 'Momentos bons e ruins'