Britney Spears diz que sua família a machucou e fala sobre lesão nas costas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears escreveu nas redes sociais neste domingo (28) que sua família a machucou e que não houve justiça para ela e "provavelmente nunca haverá", sem dar detalhes precisos sobre o que aconteceu. Ela inicia o texto dizendo que estava certa sobre uma lesão nos nervos de suas costas.

"Minha família me machucou!", afirma a cantora, que segue e diz que as duas pessoas que a criaram e a ensinaram a diferença entre certo e errado a feriram.

O desabafo veio em uma descrição de uma foto sensual postada pela artista e apagada em seguida.

Jamie Spears, pai da cantora, assumiu o controle sobre a vida dela em 2008, período em que a cantora se recuperava de uma fase conturbada vivida no ano anterior. Por mais de uma década, ele controlou os rumos da vida pessoal e profissional da cantora. Em 2021, a tutela chegou ao fim após Spears acusar o pai de abusos.

Numa audiência, ela disse que a proibiram de remover um DIU para controle de natalidade e que deseja ter mais filhos, mas foi impedida de fazer isso. "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram que com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho."

