YouTuber sofre grave acidente em queda de paraglider filmada; assista

Um youtuber de 33 anos sofreu graves ferimentos após cair de um paraglider motorizado, quebrando o pescoço, a coluna, a pélvis e um dos braços. Anthony Vella compartilhou o acidente em seu canal no YouTube, mostrando o momento da queda nos terrenos do Enchanted Rock State Park, no Texas, Estados Unidos.

No vídeo, Vella aparece deitado em um leito hospitalar após três dias de internação, relatando que estava testando seu paraglider BGD Luna 3 quando ocorreu a falha no paraquedas, resultando na queda de uma altura de 30 metros. Por sorte, ele estava com seu celular ligado e conseguiu chamar o serviço de emergência por meio de comandos de voz. Enquanto aguardava ajuda, o youtuber ligou para a esposa e tranquilizou: "O paraglider caiu e meu braço quebrou. Vou ficar bem, querida, não se preocupe".

Veja o vídeo:

Leia Também: Youtuber é presa após agredir o namorado durante transmissão ao vivo