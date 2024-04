Fabiana Justus posta após transplante de medula: 'Momentos bons e ruins'

No domingo de Páscoa (31), Fabiana Justus fez uma aparição em suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores sobre sua recente experiência com o transplante de medula.

A empresária reconheceu que sabia que o procedimento não seria simples, admitindo os altos e baixos que enfrentou.

Em seus stories no Instagram, ela compartilhou:

"Enfrentando os efeitos pós-transplante! Eu estava ciente de que não seria 'fácil'! Existem momentos bons e ruins... Dias melhores, dias piores. Momentos melhores, momentos piores, e assim seguimos até a 'pega' da medula!".

Além disso, ela revelou que estava no quarto dia após o transplante, após ter passado por uma transfusão de sangue.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

