Fabiana Justus volta a hospital para novo ciclo de tratamento contra a leucemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um período em casa com o marido e os três filhos, a influenciadora Fabiana Justus, 37, volta a ser internada em um hospital nesta segunda-feira (18) para mais uma etapa do tratamento contra a leucemia.

Nas redes sociais, a filha de Roberto Justus falou sobre essa nova fase e revelou as estratégias para preparar as duas filhas gêmeas, Sienna e Chiara, 5, para o novo período de afastamento.

O filho mais novo, Luigi, tem apenas cinco meses. Fabiana precisou interromper a amamentação do bebê por causa do tratamento quimioterápico.

"O domingo que eu precisava antes de continuar a batalha mais importante da minha vida", disse Fabiana ao contar que passou o dia com as crianças na piscina e participando de brincadeiras e jogos. "Grudei neles como fiz desde quando tive minha alta do hospital".

A influenciadora ficou 34 dias internada no ciclo inicial do tratamento. Depois disso teve direito a uma pausa para descansar. Nas três semanas que ficou em casa, ela compartilhou no Instagram a rotina com as crianças, incluindo a comemoração do aniversário das gêmeas com um acampamento da família na sala do apartamento.

"Vou me agarrar nesses momentos enquanto estiver longe. Sei que não vai ser fácil, mas sei também que é necessário. Ficarei longe por mais um período, mas é para garantir a minha vida com eles de volta", afirmou.

Fabiana contou para as filhas sobre a nova internação e revelou que as meninas ficaram tristes. "Ficar longe é a parte mais difícil do tratamento".

A influenciadora achou importante explicar para as crianças sobre a necessidade de voltar a passar um período no hospital. A primeira internação foi emergencial e ela não pode conversar com as filhas.

Fabiana disse para as gêmeas que os seus soldadinhos de defesa estão fracos e precisam ficar fortes novamente. "Estou grata por ter esse momento de conversa".

Uma das meninas foi brincar logo após o diálogo e a outra quis tirar dúvidas e pediu para falar com os médicos da mãe.

Fabiana preparou vasos de plantas para as filhas regarem enquanto ela estiver longe e, assim, amenizar a espera.

