Fabiana Justus comemora 6 meses do filho em meio à luta contra o câncer

Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, já está de volta ao aconchego do lar após receber alta do hospital. Em meio ao seu processo de tratamento contra a leucemia, ela teve um motivo especial para comemorar nesta quarta-feira, os seis meses de vida de seu filho caçula.

Fabiana emocionou seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos em família para festejar os seis meses de Luigi.. "Sinto-me imensamente feliz por poder celebrar em casa o mesversário do Lui, como fazemos todos os meses. No dia oficial (19), eu estava no hospital, mas sabia que comemoraríamos assim que fosse possível. Desta vez, foi diferente, pois eu mesma organizei, contando com a colaboração do @estudiomatre e @marianafrancojunqueira, que providenciaram tudo prontamente (assim ficou mais fácil)", compartilhou emocionada.

"Não tivemos as maravilhosas fotos da @fernandabozzafotografia, mas nos viramos com o celular! O importante é celebrar e registrar para não deixar passar em branco mais um mês desse príncipe que transformou nossas vidas para muito melhor. É tanto amor por esta família! Minha fonte de força, meu lar. Amo tanto que transborda! Obrigada, Deus! Obrigada, obrigada, obrigada!", concluiu Fabiana Justus.