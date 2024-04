Filho de Usher 'rouba' celular do pai para enviar mensagem a cantora

Naviyd, o filho de 15 anos do cantor Usher, protagonizou uma história hilária e emocionante que viralizou nas redes sociais. O adolescente, fã da cantora PinkPantheress, decidiu usar o celular do pai sem autorização para enviar uma mensagem à artista no Instagram.

Na mensagem, Naviyd pedia de forma simples que PinkPantheress o seguisse na rede social. A cantora, surpresa e divertida com a iniciativa, respondeu com uma gargalhada e a frase "isso é de loucos".

Usher, sem saber da ousadia do filho, ao verificar sua caixa de mensagens, deparou-se com a conversa e prontamente se desculpou com a colega de profissão. PinkPantheress, com grande simpatia, não só perdoou a situação como também convidou pai e filho para assistirem a um de seus shows.

Naviyd, claro, ficou em êxtase com o convite e, no final das contas, conseguiu realizar seu sonho de conhecer e tirar uma foto com sua ídola.

Usher, apesar de ter confessado que o filho traiu sua confiança e que nunca mais o deixará usar seu celular sem autorização, também reconheceu o esforço e a criatividade de Naviyd em busca de realizar seu sonho.

Confira na galeria as publicações de Usher, em que toda a história é relatada pelo artista.

Leia Também: Salma Hayek celebra 15 anos de casamento com fotos inéditas da cerimônia