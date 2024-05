Datena diz que 'está bem' após nova cirurgia para estancar sangramento

(UOL/FOLHAPRESS) - Datena, 66, passou por uma nova cirurgia na noite deste domingo (5) e está internado.

Datena foi operado novamente em razão de um sangramento "importante". O apresentador havia recebido alta no sábado (4) após passar por uma cirurgia na quinta-feira.

"Eu estava muito bem, excepcionalmente bem, bem até demais. Mas tive um sangramento e às 23h30 passei por uma nova cirurgia", disse Datena, em áudio enviado ao UOL.

Ele está internado na UTI, mas diz que deve ser transferido para o quarto em breve. "Estou me sentindo bem, legal. Parece que deu tudo certo", afirmou o apresentador, que está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A primeira cirurgia foi na região do períneo, a base do púbis, onde ocorreu o sangramento. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do R7.

