Atores que, provavelmente, nunca mais veremos no cinema - De Bruce Willis a Daniel Day-Lewis, muitos atores tomaram a decisão de se afastar da atuação, seja por motivos de saúde ou por satisfação com o que já conquistaram. Enquanto alguns saíram de cena fazendo anúncios bombásticos, outros se despediram do show business de forma discreta, saindo bem de fininho, para não chamar a atenção... Mas não importa se foi uma despedida blockbuster ou uma cena final tranquila, suas obras-primas cinematográficas continuam a encantar o público global. Seja qual for o caso, clique na galeria para descobrir alguns atores que quase ninguém percebeu que talvez nunca mais atuem novamente (e já estamos com saudades)!

© <p>Getty Images</p>