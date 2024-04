Todas as atrizes que já interpretaram Marilyn Monroe! - Nascida Norma Jeane Mortenson, Marilyn Monroe tornou-se uma grande estrela de cinema e ícone de Hollywood na década de 1950. Entre seus papéis icônicos, seu status de símbolo de sensualidade, seus casamentos tumultuados, seu suposto caso com John F. Kennedy e as circunstâncias trágicas de sua morte, Monroe emergiu como uma das figuras mais duradouramente famosas do mundo. De fato, nosso fascínio por ela não desapareceu e isso fica claro quando vemos a quantidade de referências dela na cultura pop, inclusive na TV e no cinema. Muitas atrizes retrataram Marilyn desde sua morte, algumas com mais sucesso do que outras. De Michelle Williams a Ana de Armas, relembramos algumas das estrelas que representaram a diva na tela. Clique e se deslumbre.

