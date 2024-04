Faxineira pede demissão após 27 minutos de trabalho em hotel; entenda

Em um vídeo que rapidamente se tornou viral no TikTok, a americana conhecida como "Laugh Track" compartilhou sua desastrosa experiência como faxineira em um hotel na Geórgia, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal La Nacion, O primeiro dia da mulher durou apenas 27 minutos, tempo suficiente para que ela decidisse pedir demissão.

Ao iniciar seu turno, "Laugh" recebeu as instruções necessárias para realizar seu trabalho e se sentiu confiante. "Eles me explicaram em que consistiriam minhas tarefas e eu optei por aceitar a proposta", relata a mulher

No entanto, ao entrar no primeiro quarto para iniciar a limpeza, a realidade bateu à porta.

"Peguei luvas e alvejante e disse: ‘Ok, vamos trabalhar’", lembra. Porém, sua colega a interrompeu abruptamente: "'Não, não, não, não'", alertou.

Sua colega de trabalho, utilizando métodos peculiares, a surpreendeu com uma série de atitudes que a deixaram indignada.

Em vez de usar os produtos de limpeza adequados, a colega de "Laugh" utilizava fita adesiva para remover sujeiras do chão e borrifava água sanitária no ambiente, considerando o banheiro "limpo" após esse procedimento.

Ao tentar desfazer a cama para trocar os lençóis, "Laugh" foi impedida mais uma vez. Sua colega simplesmente aspirou os lençóis sujos e os arrumou na cama, sem a troca necessária. "Ela ligou o aspirador de pó e passou a máquina nos lençóis sujos. Depois ela fez a cama e pronto", conta a faxineira.

Para completar o quadro surreal, os copos de café descartáveis usados pelos hóspedes não eram descartados, mas sim lavados pela colega de "Laugh".

Diante da situação caótica e da discordância com as práticas de higiene do hotel, "Laugh" tomou a decisão de pedir demissão após apenas 27 minutos de trabalho.

"Então eu disse: ‘ah, tudo bem’. Coloquei meu casaco, que estava no encosto de uma das cadeiras, e saí do hotel", conta “Laugh”

Seu relato viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 260 mil curtidas no TikTok e gerando diversos comentários de pessoas que se identificaram com a experiência.

