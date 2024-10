Jovem é presa por compartilhar fotos da amante do pai nua na internet

Uma mulher que compartilhou imagens da amante do pai nua depois de ter descoberto que ele estava traindo a sua mãe foi condenada a uma pena de prisão.

Geoff Brown traiu a sua esposa com uma mulher casada há dez anos. Quando a filha, Eleanor Brown, descobriu, quis humilhar a amante, de 61 anos, e decidiu compartilhar imagens da mulher em aplicativos de encontros.

A jovem criou um perfil falso com fotografias da mulher, onde a definiu como uma ex-polícia que gostava de usar o seu uniforme em atos sexuais. Ao perfil acrescentou o número de telefone do marido para que todas as chamadas de interesse fossem reencaminhadas para o homem.

"Vou garantir que ela nunca vai se esquecer do que fez à minha família", teria escrito a jovem no perfil da empresa do marido da amante do pai.

Em tribunal, o juiz considerou que a filha agiu de forma vingativa sem mostrar qualquer arrependimento e condenou-a a uma pena de prisão de três anos. O magistrado afirmou que Eleanor tinha de aprender que não se poderia meter em lutas que não eram suas.

Segundo conta o The Mirror, Geoff envolveu-se com uma colega de trabalho há dez anos, sendo ambos agentes da polícia. Os dois terminaram a relação extraconjugal e mantiveram-se até hoje com os seus parceiros.

