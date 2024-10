Descoberta rara: Homem viveu com três pênis sem nunca saber

Um grupo de estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, foi surpreendido durante a análise do corpo de um homem de 78 anos, que havia doado seu corpo para a ciência.

Durante a autópsia, os estudantes descobriram que o homem possuía três pênis, uma condição rara conhecida como trifalia. Esse seria apenas o segundo caso registrado no mundo.

De acordo com os estudantes, é possível que o homem tenha vivido sem saber dessa anomalia. O estudo, publicado no Journal of Medical Case Reports, indica que apenas um dos pênis era funcional, enquanto os outros dois estavam "escondidos" na pele do saco escrotal, com um deles sem uretra.

A difalia, condição em que os bebês nascem com dois pênis, é mais comum, ocorrendo em cerca de um a cada seis milhões de meninos. No entanto, a trifalia é extremamente rara. O primeiro caso foi identificado em 2021 em um bebê iraquiano de poucos meses de idade.

