Trump volta a dizer que imigrantes ilegais comem animais de estimação

Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, voltou a fazer declarações polêmicas envolvendo imigrantes ilegais, desta vez em uma entrevista à emissora Univision, nesta quarta-feira (16). Trump reiterou que imigrantes estariam roubando e comendo animais de estimação em Ohio, apesar de autoridades locais já terem desmentido a acusação.

Em setembro, durante um debate com Kamala Harris, Trump afirmou que imigrantes ilegais estavam roubando pets na cidade de Springfield, Ohio, para se alimentarem. No entanto, mediadores do debate e as autoridades locais rapidamente refutaram essa alegação, afirmando que não há registros desse tipo de ocorrência.

Nesta nova entrevista, Trump defendeu sua declaração anterior, afirmando que apenas repetiu o que havia ouvido. "Eu estava apenas relatando o que foi dito... Eles estão comendo outras coisas também que não deveriam. Tudo o que faço é relatar", disse Trump. "Eu estive lá, vou voltar e vamos investigar isso."

O candidato ainda mencionou que alguns jornais teriam relatado incidentes semelhantes, embora não tenha citado nenhuma fonte específica.

