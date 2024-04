Príncipe Harry volta a Londres no início de maio, mas sem Meghan Markle

O Príncipe Harry está de malas prontas para regressar ao Reino Unido! De acordo com a revista People, o filho mais novo do Rei Charles III viajará para Londres no dia 8 de maio para participar das comemorações do 10º aniversário dos Jogos Invictus.

A informação foi confirmada neste domingo (28 de abril) pela revista, que também revela que a data será marcada por uma cerimônia religiosa na Catedral de São Paulo, da qual Harry participará.

Meghan Markle, no entanto, não foi confirmado, levando a imprensa britânica a crer que ela não viajará dos Estados Unidos para a Europa. A duquesa não visita o Reino Unido desde setembro de 2022, quando participou do funeral da Rainha Elizabeth II.

Atualmente, o Príncipe vive nos Estados Unidos com Meghan Markle, e seus dois filhos, Archie e Lilibet.

