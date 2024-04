Manchester United quer ex-Vitória SC para resolver crise na defesa

O mercado de transferências de verão abrirá em pouco mais de dois meses, e o Manchester United já está ativo em busca de realizar uma verdadeira 'revolução' no centro da defesa, setor que tem sido particularmente problemático para Erik ten Hag nesta temporada.

De acordo com informações adiantadas nesta segunda-feira pelo jornal britânico Manchester Evening News, Raphael Varane e Jonny Evans estão com seus contratos chegando ao fim e provavelmente deixarão o Old Trafford, assim como Victor Lindelof, ex-jogador do Benfica, cujo vínculo termina no final da próxima temporada.

Em sentido contrário, um dos nomes que mais agrada aos responsáveis dos Red Devils é o de Edmond Tapsoba, internacional burquinense que passou pelo Vitória SC entre 2018 e 2020 antes de se mudar para o Bayer Leverkusen.

Na lista de alvos do clube inglês também se encontra Jarrad Branthwaite, que tem se destacado ao serviço do Everton após representar o PSV na época passada por empréstimo.

