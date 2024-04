Jogador da NFL é baleado em tiroteio na Florida

A equipe do Houston Texans anunciou por meio de um comunicado divulgado em suas plataformas oficiais no final da noite deste domingo que "Tank Dell foi ferido em um tiroteio" ocorrido em Stanford, no estado norte-americano da Flórida.

"Ele sofreu ferimentos leves, recebeu alta hospitalar e está em boas condições. Estamos em contato com ele e sua família, e forneceremos mais atualizações quando apropriado, mas pedimos que respeitem sua privacidade neste momento", diz o comunicado.

O tiroteio ocorreu no sábado em um bar noturno nas proximidades da cidade de Orlando, para onde o jogador de apenas 24 anos havia recentemente viajado para visitar sua mãe, que reside em Daytona Beach.

O incidente deixou um total de dez feridos, incluindo o próprio Tank Dell, com as autoridades identificando Christopher Bouie, de 16 anos, como o responsável.

