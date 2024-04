'Não foi como sonhávamos', diz Nadja Haddad sobre nascimento prematuro de filhos gêmeos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Nadja Haddad, ex-Bake Off Brasil (SBT), anunciou neste domingo (28) o nascimento de José e Antonio, seus filhos com o prefeito de Cajamar (interior de São Paulo), Danilo Joan (PSD), com quem é casada há 8 anos. Os gêmeos vieram ao mundo na última quinta-feira (25).

O parto foi prematuro; Nadja estava com cerca de 24 semanas de gestação, ou seja, seis meses. "Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus", comentou a nova mamãe nas redes sociais. Ela já estava internada na maternidade Pro Matre, em São Paulo, havia cerca de um mês.

"Foi tudo no susto, na correria", relatou. "Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus. Sempre pedimos que eles nascessem quando decidissem, junto ao Senhor."

Segundo ela, as crianças estão saudáveis, apesar de terem chegado antes do tempo. "José e Antonio estão bem!", afirmou. "Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros!!!"

A apresentadora diz que ela e o marido agora se preparam para dar apoio aos pequenos, que seguirão internados até segunda ordem. "Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal, sabendo que viveremos numa montanha-russa de emoções nos próximos meses", comentou. "Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé."

Leia Também: YouTuber sofre grave acidente em queda de paraglider filmada; assista