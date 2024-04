Fabiana Justus revela que medula óssea doada veio do exterior

A influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, compartilhou nesta terça (23) nos seus stories do Instagram que o doador de medula óssea compatível com ela reside no exterior, mas até o momento ela não teve a chance de conhecê-lo.

Ela esclareceu que, ao contrário dos transplantes de órgãos sólidos, não há uma fila de espera para o transplante de medula óssea. "O órgão sólido pode servir para várias pessoas, mas a medula óssea precisa ser compatível com uma pessoa", disse ela, respondendo a perguntas em uma rede social.

O processo começa com o cadastro do doador, que recebe um número no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). "Eles testam essa compatibilidade com todos que estão no sistema, tanto no Redome nacional quanto no internacional. No meu caso, encontraram um doador fora do Brasil", revelou.

"A única informação que tenho é que ele é de fora do Brasil e é um homem. Por enquanto só posso saber disso. Depois poderei escrever uma carta e, possivelmente, conhecê-lo, se Deus quiser", acrescentou.

Fabiana detalhou o processo, explicando que encontrar um doador compatível requer que ele esteja apto e disposto a doar. "Ficava rezando muito e meu doador, graças a Deus, estava totalmente apto e disposto a doar. Ele entendeu a urgência que meus médicos explicaram no documento e ele doou muito rápido", disse.

"O transplante de medula óssea é muito específico, então se o meu doador, por exemplo, não tivesse sido chamado para doar para mim, provavelmente nunca seria chamado, porque encontrar uma pessoa 100% compatível é muito difícil", completou.

Antes de entrar no sistema, os familiares de Fabiana testaram a compatibilidade de medula. No entanto, eles tinham apenas 50% de compatibilidade. "Eles procuraram para ver se havia um doador 100% compatível, mas tínhamos o plano B da minha família", destacou.

"Você se cadastra e espera uma ligação para, possivelmente, salvar a vida de alguém, o que é muito bonito", contou.

