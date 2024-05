Rei Charles revela como se sentiu quando soube que tinha câncer

O rei Charles III retomou sua agenda, que estava suspensa desde que foi diagnosticado com câncer no início de fevereiro, e o fez com um gesto simbólico.

Junto com a rainha Camilla, o soberano visitou os pacientes do Centro Oncológico Macmillan do Hospital Universitário College, em Londres, que também estão passando por tratamentos contra o câncer.

Durante a visita, o rei sentou-se com alguns pacientes e compartilhou suas emoções ao receber o diagnóstico de câncer. "É sempre um pouco chocante, não é? Quando nos dizem [que temos câncer]", disse ele, revelando pela primeira vez como se sentiu naquele momento. Em conversas com outros pacientes, ele também mencionou que teria tratamento naquela tarde.

