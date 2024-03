Dois anos após acidente, Rodrigo Mussi diz que chegou a perder fé em Deus: 'Poderia ter ido embora'

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcando presença no segundo dia de Lollapalooza, o ex-BBB Rodrigo Mussi relembrou o acidente que quase o matou há dois anos. No dia 31 de março de 2022, Mussi estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida.

Segundo ele, o acidente mudou a forma como encara a própria fé.

"Sou cristão, daqueles que orava todos os dias. Mas após o acidente, algo mudou. Falavam que Deus havia me salvado, mas achava que nem era para ter acontecido. Poderia ter ido embora. Dei uma afastada de Deus, mas hoje voltei. É um processo", conta.

Ele afirma que não deixou de usar transporte por aplicativo nem pegou trauma. "Se acontecer algo pior de novo, pelo menos vou embora de vez. Agora a segurança redobrou."

O ex-BBB também aproveitou os embalos de sua banda preferida no Lolla, o Kings of Leon, para dar a sua opinião sobre a atual edição do reality da Globo.

Ele conta que considera a atração um pouco sem sal justamente pelo fato de, na teoria, já ter um candidato forte ao título.

"Pessoal entrou para jogar, mas já sabemos que Davi será campeão. Até quem está lá dentro já sabe. Fica mais sem graça."

Leia Também: Noiva do sertanejo Mariano, Jakelyne Oliveira revela casamento com dois dias de festa