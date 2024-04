Molejo nega boatos de que Anderson Leonardo morreu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O perfil oficial do Molejo no Instagram atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Anderson Leonardo e desmentiu boatos de morte do vocalista.

O grupo negou boatos de morte. "Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, pedimos por favor: MAIS RESPEITO!", diz a postagem.

Anderson desenvolveu um quadro de insuficiência renal. Ele está internado desde o da 24 de março e, a princípio, estava tratando uma infecção bacteriana.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal", diz o boletim do hospital.

Os fãs desejaram melhoras ao cantor. "Que possa se recuperar muito bem, e voltar a fazer o que mais gosta, cantar. Deus abençoe", comentou um seguidor.

