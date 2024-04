Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, volta a ser internado na UTI

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, desde o dia 24 de março.

De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (8), assinado pelo médico Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, Anderson está tratando um quadro de insuficiência renal. O boletim informa que o paciente está "acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos".

Em outubro de 2022, Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer inguinal na região da virilha. Meses depois, ele chegou a anunciar a cura da doença. No entanto, o câncer se espalhou para outras regiões e Anderson foi informado de que estava com câncer nos testículos.

Desde 27 de fevereiro de 2023, o cantor estava internado se submetendo a imunoterapia e medicações para alívio de dores. Recebeu alta em 19 de março, após um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, mas retornou ao hospital no dia 24 de março e está internado na UTI desde então.

Leia Também: Anderson Leonardo, do Molejo, está consciente, mas requer cuidados