Daniel Filho negociou volta à TV Globo, mas desistiu por cláusula que proibia política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Daniel Filho afirmou que teve negociações recentemente com a TV Globo para voltar ao quadro da emissora, mas que a conversa teria sido interrompida por causa de uma cláusula no contrato. De acordo com declarações que deu a Hildegard Angel, em entrevista à TV Brasil 247, no YouTube, Filho recusou a exigência feita para que não falasse sobre política, caso fechasse contrato.

"Uma das coisas que senti, e foi grave para mim, foi que disseram que eu não poderia me manifestar politicamente durante a vigência do meu contrato. Eu disse que eu não poderia trabalhar, porque o meu trabalho é uma manifestação política e nem discuti mais o resto", disse o diretor.

Na entrevista, o diretor de sucessos como "Dancin' Days" (1978) e "Roque Santeiro" (1985), comentou que atualmente acha os programas de TV "meio iguais". Assisto televisão, mas assisto com certa tristeza. Tristeza porque acho que nós tínhamos uma coisa boa e jogamos fora. Não tem programa de humor, programa de humor era um clássico. Eu ligo a televisão e vejo futebol", disse.

