Com Bonner no RS, Globo cobre enchentes no Sul e vê audiência disparar

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A TV Globo investiu no jornalismo para noticiar as enchentes no Rio de Grande do Sul e, na última semana, teve a maior audiência semanal do ano.

Entre 6 e 12 de maio, a Globo atingiu sua maior audiência semanal no PNT (Painel Nacional de Televisão), com 12 pontos e 37% de share na medição do Ibope. Cada ponto equivale a 268.083 domicílios ou 717.088 indivíduos no país. Foram 3 horas de cobertura jornalística a mais em comparação com uma semana comum.

Desde o dia 29, a RBS, afiliada da Globo no estado, começou a cobrir o que seria a maior tragédia climática do país, incluindo a criação do vespertino "Ajuda RS". Entre os dias 30 de abril e 12 de maio, foram mais de 70 horas de conteúdo jornalístico destinado à cobertura da tragédia. A primeira semana da catástrofe acumulou a segunda maior audiência semanal do ano.

Além de ampliar o jornalismo local com a RBS, a Globo enviou 68 pessoas -do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília- para o ampliar a cobertura nacional das enchentes no estado. William Bonner passou a apresentar o Jornal Nacional em diferentes pontos de Porto Alegre. O mesmo se repetiu com Patricia Poeta no Encontro.

Jornal Nacional teve o maior alcance de 2024, chegando a 66 milhões de brasileiros na última semana. Na segunda-feira (6), o JN marcou 26 pontos, a maior audiência em sete meses. Já o Bom dia Brasil, que nos últimos dias foi ancorado por Ana Paula Araújo, direto do Sul, alcançou 29 milhões de pessoas na última semana -e, no dia 7, registrou 10 pontos, a melhor terça-feira desde novembro de 2022). Já o Fantástico alcançou mais de 33 milhões de pessoas no último domingo.

A GloboNews, com equipes no Rio Grande do Sul desde o início da tragédia das chuvas, liderou a audiência entre os canais de notícias da TV por assinatura nos dez primeiros dias de cobertura. Entre 2 e 11 de maio, mais de 8,2 milhões de pessoas passaram pelo canal. Em relação às quatro semanas anteriores, a GloboNews ampliou sua audiência em 47%.

O programas de entretenimento também passaram a abordar a tragédia e cresceram na audiência. Na semana passada, o Encontro foi integralmente dedicado ao tema, enquanto mais de 60% das pautas do Mais Você abordaram a tragédia. Os dois programas atingiram 28 e 33 milhões de pessoas, respectivamente, entre segunda (6) e quinta-feira (9). Domingão com Huck também fez um programa especial.

No próximo sábado (18), o 'Altas Horas' prepara um programa inteiramente dedicado ao Rio Grande do Sul, com homenagens e incentivo para novas doações. Em junho, o festival beneficente Salve o Sul, diretamente do Allianz Parque, também será exibido.

