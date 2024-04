Molejo anuncia novo trabalho durante velório do cantor Anderson Leonardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o velório do cantor Anderson Leonardo, líder do Molejo, neste domingo, no Rio de Janeiro, os demais integrantes do grupo anunciaram um novo projeto da banda, o álbum "Paparico do Molejo".

Segundo o integrante Andrezinho, o novo trabalho tem participação de nomes como Xande de Pilares, Dudu Nobre e Thiaguinho. O disco terá regravações de hits do grupo e músicas novas.

O velório do cantor aconteceu neste domingo (28), no Cemitério Jardim da Saudade, na capital fluminense.

"A gente está um pouco baqueado, porque não é fácil, uma perda muito grande. Um dos maiores artistas do país partiu, mas deixou um bom legado. Agora vamos agilizar para lançar o projeto 'Paparico'", afirmou o pai do cantor, Bira Haway, para o UOL.

"O legado é de muita alegria, porque independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer circunstância, o meu pai nunca esteve triste", disse Leozinho Bradock, filho do artista.

O grupo Molejo foi ainda alvo de um furto na sexta, mesmo dia em que o vocalista da banda, Anderson Leonardo, morreu. Em um post nas redes sociais, a equipe informou que o crime prejudicou a comunicação com a imprensa e fãs.

Segundo a nota divulgada, um dos carros da banda foi invadido. A equipe não detalhou o crime nem o que foi levado. "Fomos vítimas de um assalto hoje [sexta], resultando na interrupção de nossas comunicações", diz a nota. O caso aconteceu no Rio.

Anderson Leonardo morreu aos 51 anos, nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, onde estava internado em um hospital particular. O artista tratava desde 2022 um câncer inguinal, um tipo raro de tumor.

Mais conhecido como Anderson Molejão, o cantor fez história com seus sucessos animados e bem-humorados. Nascido no Rio de Janeiro, Anderson é um dos formadores do grupo carioca de pagode.

