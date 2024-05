Fãs lamentam cancelamentos de shows Ivete e Ludmilla

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os fãs de Ivete Sangalo, 51, e Ludmilla, 29, foram pegos de surpresa com a notícia do cancelamento das turnês das cantoras.

O advogado Bruno Santos, 25, iria em três shows da turnê "A Festa": em Aracaju, Salvador e Juazeiro. "[Está sendo] uma grande tristeza. A turnê era esperada por mim com muito carinho e amor, sou fã de Ivete desde a infância".

O baiano responsabiliza a produtora 30e pelo cancelamento. "Espero que ela [Ivete] fique bem e volte logo com novos shows. Ivete é uma pessoa comprometida com os seus fãs, ela não merece a irresponsabilidade dessa produtora".

Ele agora busca o reembolso no site da Eventim, que vendeu os ingressos. "Infelizmente eles não reembolsam a taxa de serviço, desse modo, saímos no prejuízo. Mas o dinheiro a gente recupera, ela é a maior artista desse Brasil, não merece passar por isso".

Já a estudante Amanda Dalila Pompermayer de Sousa, 24, iria no show em Vitória (ES). "Fiquei muito triste, sou fã da Ivete desde criança, meus pais ouviam muito as músicas e eu tinha vários DVDs e CDs dela. Minha mãe já foi no show dela mais de cinco vezes e eu nunca tive oportunidade de ir".

A turnê 'A Festa' seria um sonho de muito tempo a ser realizado, infelizmente não vou conseguir. Vou tentar comprar o ingresso para o dia do show dela no Rock In Rio, mesmo que a experiência não seja a mesma de um show solo. Amanda Dalila Pompermayer de Sousa

Para ela, as explicações fornecidas para reembolso foram rasas. "Ninguém explicou nada direito ainda. A sorte foi que comprei o ingresso há menos de sete dias, então ainda consigo cancelar a compra, independente do cancelamento do show".

Bibi Marães, 24, iria no show de Ludmilla em São Paulo e relata tristeza com o cancelamento. "Eu tava super empolgada depois de ver a apresentação do Coachella. Eu pensei: 'a continuação disso vai ser tudo de bom' e, de repente, frustração".

A dramaturga cita a "má fase" de Ludmilla, que foi acusada recentemente de intolerância religiosa. "As coisas não vão bem para ela. Tô fazendo um banho de sal grosso, preciso recorrer a outras alternativas, porque só Jesus na causa não tá resolvendo", brinca.

Em ambos os casos, fãs que já entraram em contato com a Eventim foram comunicados que as informações serão enviadas "em breve" para os emails cadastrados.

OUTRO LADO

A 30e disse que a decisão "unilateral" das artistas de cancelarem suas turnês e que vai divulgar "o mais breve possível" os procedimentos relacionados ao reembolso. Leia na íntegra:

A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê "Festa", por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Em relação à turnê "Ludmilla in the house tour", não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado. A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso.

Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão.

CANCELAMENTOS

Ivete Sangalo anunciou o cancelamento da turnê "A Festa", e Ludmilla, da turnê "In The House Tour".

As duas artistas citaram problemas com a produtora 30e, responsável pelos shows. Ivete disse que a empresa "não conseguiria garantir as condições necessárias" para que as apresentações acontecessem "da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas".

Em ambos os casos, os fãs que já compraram ingressos devem entrar em contato com a produtora.