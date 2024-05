Adriane Galisteu diz que verá série sobre Senna como ficção por não ter sido procurada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta (1), dia que rememora os 30 anos da morte de Ayrton Senna, o Globoplay resolveu colocar no ar a série documental "Senna por Ayrton", que resgata diversas entrevistas do ídolo, dando a ele o papel de narrador de sua própria biografia.

Namorada dele entre 1993 e 1994, Adriane Galisteu reclamou por não ter sido chamada para compartilhar sua história. Em vídeo, falou sobre qual será sua reação ao ver o projeto.

"Eu estou ansiosa assim como todo mundo. Não vejo a hora de assistir. Porém, vou assistir como ficção. A partir do momento em que eu não participo do documentário com depoimento, entrevista ou minha história, é uma ficção", disse.

A série tem três episódios, de cerca de 50 minutos cada um. De cara, a produção não se propõe a apresentar fatos novos ou pouco conhecidos. Em vez disso, o foco é refrescar a memória de fãs e apresentar o piloto para as novas gerações.

O episódio de abertura mostra o início de Senna no kart, a mudança para a Europa e a chegada dele na F1. A conturbada relação com Nelson Piquet também é explorada, com os dois tecendo comentários cada vez mais duros um sobre o outro.

Já os romances do piloto, que além de Galisteu namorou Xuxa, são pincelados com maior destaque no segundo e no terceiro episódios.

