Finalmente chegamos lá, diz Chitãozinho, agora destaque com Xororó no line-up do Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chitãozinho e Xororó, que recentemente foram lembrados com "Evidências" no show do cantor Bruno Mars, agora comemoram mais uma conquista. A dupla sertaneja fará parte do Dia Brasil, data dedicada aos artistas brasileiros no Rock in Rio.

A apresentação deles será no dia 21 se setembro no Palco Mundo, o principal do festival. "Vai ser muito especial, porque o Brasil ama música sertaneja. Nós sonhamos com esse momento. Sempre comentei que faltava o sertanejo no Rock in Rio para ser completo. Finalmente chegamos lá", disse Chitãozinho ao GShow.

Na opinião de Xororó, o sertanejo ultrapassou todas as barreiras do preconceito. "É muito comum nos shows de rock as pessoas saírem cantando nos metrôs do Brasil e do mundo." Eles também confirmaram que "Evidências", música mais famosa da dupla, não poderá faltar no setlist.

Além deles, se apresentarão no Dia Brasil nomes como Ana Castela, Simone Mendes, Luan Santana, Junior e Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

A edição de 2024 do Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Já entre os destaques internacionais estão Travis Scott, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Evanescence, Avenged Sevenfold, Deep Purple, Ed Sheeran, Katy Perry e Mariah Carey.

A venda geral está prevista para começar nesta quinta-feira (23), às 19h, no site oficial do festiva.