Karine Carvalho nega viver trisal e diz que post foi brincadeira: 'É um grande amigo nosso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a repercussão de uma postagem no Instagram, a atriz Karine Carvalho, 48, esclareceu que não vive um trisal. Ao F5 explicou que o músico baiano Cézar Mendes, 73, é um grande amigo dela e de seu marido e disse que a publicação era uma homenagem descomprometida, que continha ironia.

Carvalho postou uma foto no Dia dos Namorados ao lado de Mendes e do esposo, o fotógrafo e diretor Fred Siewerdt, 50. "Feliz dia dos namorados para você que não tem namorado, para você que tem seus crushes mas não quer rótulos, para você que é trisal como eu, o importante é amar!", escreveu na legenda.

A atriz se incomodou com textos de veículos jornalísticos, inclusive o do F5, que repercutiram a publicação como uma notícia, sem ter confirmado com ela. "Minha preocupação é porque expôs meu marido, com quem sou casada há 11 anos, e expôs o Cézar, que é um mestre querido e amado", disse por telefone à reportagem.

Ela explicou que Cézar Mendes foi padrinho de seu casamento com Siewerdt. "Ele é uma pessoa incrível, foi testemunha do nosso casamento no cartório. A gente às vezes brinca com isso, quando tiramos uma foto dos três: 'ah, é um trisal' ou 'Dona Flor e seus dois maridos'. É uma brincadeira. Foi uma homenagem para ele", afirmou.

"O Cézar é um mestre querido por todos", complementou. De acordo com ela, ele é um artista que "não merece passar por esse tipo de constrangimento."

"Um trisal pode ser algo muito além do sentido sexual, ou pervertido das pessoas", disse em mensagem à Folha. "Só existe o amor, as pessoas é que levam tudo para o lado errado, e estão perdendo cada dia mais o verdadeiro sentido da vida."