Gaby Amarantos diz que resgate da bandeira é o mais importante da Parada LGBT+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das atrações da Parada do Orgulho LGBTQIA+, a cantora Gaby Amarantos celebrou o resgate das cores da bandeira do Brasil pelo evento.

"A gente também faz parte dessa bandeira. A comunidade faz parte dessa bandeira. É importante essa grande parcela da nossa sociedade trazer de volta esse símbolo que foi apropriada por conservadores. Esse é o ato mais importante dessa Parada", diz a cantora, acrescentando que o evento é de extrema importância para o Brasil.

"A Parada não é só de São Paulo. Ela é do Brasil. É o momento de celebrar a nossa resistência."

Neste ano, a Parada convocou o público a ir com as cores da bandeira, que foram associadas ao Bolsonarismo nos últimos anos.

O movimento foi influenciado por uma apresentação das cantoras Madonna e Pabllo Vittar na praia Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante o show, realizado no começo de maio, as duas brandiram a bandeira do Brasil junto com Pabllo Vittar, inspirando membros da comunidade LGBTQIA+ a tirarem o verde e amarelo do armário.