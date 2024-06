Nadja Haddad visita recém-nascido na UTI

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora do Bake Off Brasil (SBT) Nadja Haddad, 43, visitou o filho recém-nascido na UTI e afirmou que José curtiu o colinho do papai, Danilo Joan.

Nos stories do Instagram, a apresentadora comemorou o encontro do casal com o filho. "Nosso José curtiu o colinho do papai hoje. Colo onde me sinto protegida, amada, onde amo descansar. Foi lindo, emocionante. As mãozinhas do José sentindo o papai".

Ela ainda agradeceu o carinho dos fãs e seguidores. "Obrigada pelo carinho de todos vocês. José é nosso filho e cheio de dindos e dindas que oram por ele. José é do Brasil", disse ela.

Na rede social, Danilo também descreveu a visita ao recém-nascido. "Busco palavras que possam descrever a sensação de ter meu filho no meu peito. Não consegui encontrar as palavras, mas entendi que, tem bençãos na vida que não podem ser explicadas, mas podem ser sentidas".

Ele ainda contou um momento especial durante a visita e atualizou o estado do bebê. "Algo realmente sobrenatural! Hoje, pela primeira vez, pude fazer o 'canguru' com o José e senti-lo no meu peito! Nosso milagre, o José, chegou a pesar 380 gramas!!! E agora, comemoramos sua plena evolução".

PERDA DO FILHO

Ela esperava gêmeos com o marido mas o outro filho, Antônio, morreu duas semanas depois do nascimento. O bebê morreu dia 11, na véspera do Dia das Mães. Antônio e José nasceram no dia 25 de abril. No entanto, Antônio foi levado para a UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista.

Nas redes sociais, Nadja emocionou ao lamentar a morte do filho. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antônio. Meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu? Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, Danilo, pelo nosso José. Em tão pouco tempo, Antônio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe", relatou.

No sábado (25), o casal comemorou o primeiro mês do filho José, que segue internado na UTI após um parto prematuro. No texto de celebração do aniversário de José, Nadja relembrou de Antônio.