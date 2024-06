Michelle Barros explica por que revelou abuso ao vivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Michelle Barros, 44, explicou por que decidiu falar pela primeira vez sobre o abuso sexual que sofreu na infância.

Michelle disse que já estava decidida a falar sobre o tema. Em comentário no Instagram, ela contou que já queria falar sobre sua experiência, só não sabia quando ou como.

Ela sentiu que seu relato poderia ajudar crianças no futuro. "Não seria justo com outras crianças ter atravessado essa dor e permanecer inerte, podendo falar! Por uma situação da vida, eu posso dizer o que sente uma criança quando é vítima de violência sexual. Senti que era obrigação usar minha experiência de sofrimento para alertar as famílias. Espero, de coração, que essa fala auxilie uma criança ao menos!", escreveu.

A jornalista agradeceu o apoio dos colegas de programa. Ela citou Regina Volpato, Paulo Mathias e o diretor do "Chega Mais", Ariel Jacobowitz: "Que honra e sorte eu tenho de ter vocês por perto!"

O abuso sexual infantil foi o tema do "Chega Mais" ontem. Regina Volpato afirmou que, desde o início da discussão, percebeu a colega tensa.

Michelle chorou ao revelar sua experiência. "Depois que eu fiquei maior que eu entendi o que aconteceu. Eu passei a ter alguns comportamentos reativos e enfim, transforma a vida das pessoas. A família tem que falar, tem que dizer, prestar atenção nos sinais das crianças. Se ela fica quieta, se não fala com a pessoa que é o abusador, se fica agressiva. Eu fiquei agressiva quando eu cresci", relatou.