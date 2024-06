Luisa Arraes vai receber indenização de empresa aérea após não conseguir embarcar em voo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luisa Arraes processou a empresa de aviação Latam após não conseguir embarcar em um voo no dia 24 de dezembro de 2023. Ela ganhou a ação, proferida pelo 6° Juizado Especial Cível da Lagoa, no Rio de Janeiro.

A Folha de S.Paulo teve acesso à confirmação. Luisa alega que iria passar o Natal com a família, em Recife, Pernambuco, mas não conseguiu embarcar pela falta de assentos disponíveis, o chamado overbooking. Ela vai receber R$ 6 mil reais de indenização, de um pedido de R$ 10 mil.

"Haja vista que concluída a existência de dano moral, passo a fixação do valor justo para a sua compensação, levando-se em consideração que a autora foi realocada em voo que ocorreria somente no dia seguinte", diz texto da decisão.

Procurada pela Folha de S.Paulo, Luisa não respondeu. A Latam afirma que não comenta decisões judiciais. A atriz está em cartaz com o filme "Grande Sertão", de Guel Arraes, e atua ao lado do marido, o ator Caio Blat, e na novela "No Rancho Fundo" (Globo) como Blandina.