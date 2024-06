Ben Affleck volta a usar aliança em meio a rumores de crise com Jennifer Lopez

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os fãs do casal Ben Affleck e Jennifer Lopez vibraram neste sábado (8) com um flagra do ator na porta da escola do filho Samuel, que teve com a atriz Jennifer Garner. Ele, 51, voltou a usar a aliança de casamento em meio aos rumores de mais uma crise na relação com a cantora. Affleck foi visto várias vezes nas últimas semanas sem a joia na mão esquerda, em Los Angeles, Estados Unidos.

Com o semblante sério, o intérprete de Nick do filme "Garota Exemplar" (2014) usava jeans e camisa xadrez e não falou com a imprensa. Ben e JLo estão há meses no centro de boatos de que o casamento de dois anos estaria caminhando para um fim. A cantora chegou até a cancelar uma turnê que faria para "focar na vida pessoal".

Apesar da suposta crise, o casal foi à formatura de Violet, filha mais velha de Ben e Garner. Mas, segundo o Daily Mail, eles estariam se preparando para vender a mansão na qual moram em Beverly Hills, área nobre de Los Angeles. O imóvel, avaliado em R$ 317 milhões, aparece em plataformas de imobiliárias americanas. A residência conta com 17 dormitórios, 30 banheiros, 15 vagas de garagem, 80 vagas para estacionar, sala de cinema privativa, spa e salão de beleza.