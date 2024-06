Gordon Ramsay sofre grave acidente de bicicleta e mostra hematoma: 'Tenho sorte de estar aqui'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gordon Ramsay, 57, diz que é sortudo por estar de pé e caminhando após sofrer um grave acidente de bicicleta. O chef de cozinha disse que o capacete salvou sua vida e fez um apelo para que todos usem o acessório de proteção ao andar de bike.

Ramsey revelou em uma postagem no Instagram neste sábado (15) que o acidente aconteceu durante a semana enquanto ele estava andando de bicicleta em Connecticut, nos Estados Unidos.

Ele disse que o incidente realmente o abalou e que ele ficou internado em um hospital para cuidados. "Estou com dor. Foi uma semana brutal", acrescentou enquanto levantava seu casaco de chef para revelar suas costelas forte

mente machucadas. "E estou meio superando isso. Mas não posso mensurar a importância de usar um capacete."

Em sua legenda, Ramsay explicou que, embora não tenha "quebrado nenhum osso ou sofrido lesões graves", estava "um pouco machucado parecendo uma batata roxa". O chef então reiterou que estava "agradecido" por estar usando um capacete durante o acidente, pois o item salvou sua vida.

"Não importa o quão curta seja a jornada. Não importa, sabe, o fato de que esses capacetes custam dinheiro ... eles são cruciais", disse ele. "Mesmo com as crianças, uma jornada curta, elas têm que usar um capacete."

Em sua postagem no Instagram, Ramsay compartilhou uma foto tirada antes do acidente. Ele vestia uma camisa de ciclismo amarela e preta, com um capacete verde e óculos amarelos enquanto posava ao lado de uma bicicleta verde.

Em outra foto, compartilhou um registro de como ficou equipamento após o acidente. Sua camisa de ciclismo estava rasgada e seu capacete de bicicleta, severamente danificado na frente.

O chef tem uma paixão por ciclismo e competir em corridas Ironman há alguns anos. Em 2018, ele disse, segundo o The Daily Mail, que adotou os hobbies para "ficar em forma".

