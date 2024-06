Amigo dá detalhes de acidente que matou Lucas Alexandre

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um amigo de Lucas Alexandre, 22, contou como aconteceu o acidente de carro que tirou a vida do influenciador digital goiano no último sábado (22).

O rapaz não identificado também estava no veículo no momento do acidente e assegurou que Lucas não havia consumido bebidas alcoólicas antes de pegar a estrada. O influencer voltava de um evento a trabalho quando o acidente aconteceu.

Segundo o amigo, Lucas perdeu o controle do carro durante o trajeto, o qual capotou e ficou de cabeça para baixo com ambos dentro. "A gente fez uma curva e o carro começou a sambar. Ele perdeu o controle, a gente saiu da estrada, entrou em uma valeta, saiu rampando e na hora que rampou, caiu de cabeça para baixo. A parte do Lucas bateu mais", declarou o rapaz, em áudio obtido pelo portal G1.

Lucas veio a óbito antes mesmo de o socorro chegar. "Quando olhei para o lado, Lucas já não estava com vida. Parece que não estou acreditando ainda", acrescentou o passageiro, confirmando a versão da tragédia fornecida pelo Corpo de Bombeiros.

