Britney Spears e os filhos se reconciliam após anos de relação conturbada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após anos de relação conturbada, Britney Spears se reconciliou com os filhos, Sean, 18, e Jayden, 17, de acordo com fontes do Daily Mail.

A publicação disse que os filhos estariam em contato com a mãe desde fevereiro deste ano. Uma fonte informou que Britney e os adolescentes estão "totalmente de volta aos trilhos" após um período de afastamento.

Sean e Jayden estão morando sozinhos no Havaí e a cantora realiza viagens discretas para o local desde o início de 2023.

Em 2022, os filhos da cantora cortaram o contato com ela e não respondiam mais às mensagens da artista. Eles também não viam a mãe desde o início de 2022.

