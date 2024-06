Filhos de Marcello Antony fazem faxina e trabalham em restaurante, em Lisboa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há seis anos em Portugal, onde fixou moradia com a família, Marcello Antony concilia a carreira de ator com a de corretor de imóveis de luxo. Ele se mudou para lá quando recebeu a proposta de rodar um filme por 10 meses no país, e não foi sozinho.

Quem acompanhou o ator na mudança foi a mulher, Carolina, o filho do casal, Lorenzo, 12, os dois enteados, Lucas, 23 e Louis, 19, além de seu filho mais velho, Francisco, 21, da união com a atriz Monica Torres. Ele, que também é pai de Stephanie, 24, conta que os rapazes também já estão no mercado de trabalho em Portugal. "Nunca os forcei a trabalhar", afirma.

E continua: "Em Portugal, o centavo vale, o dinheiro vale, com um euro você compra coisas aqui. Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de uma grande rede de restaurante em Lisboa, ganha 850 euros, que é o salário mínimo aqui. Ajudo ele com aluguel, ele paga contas e sobra dinheiro para viver", contou o ator em entrevista a Leda Nagle.

"Lucas, meu enteado que eu chamo de filho, faz faxina em casa de americanos, o Louis passeia com cachorro de gringos. São coisas que não fariam no Brasil, Francisco nunca seria um auxiliar de cozinha no Brasil", afirmou.

"A mentalidade na Europa é outra, isso é muito legal, cria casca neles. Francisco tem certeza de que não vai ser auxiliar de cozinha para sempre. Ele me falou que vai ficar ralando nisso por um ano e meio, dois para juntar dinheiro e se formar como chefe de cozinha."

Já os enteados querem se mudar para a Holanda e pretendem trabalhar com entrega de comida com bicicleta. "Eles enfrentam a vida como ela é, é uma mentalidade que eu não tinha nessa idade."

Leia Também: Igor Viana fala em 'largar' a filha com paralisia em orfanato