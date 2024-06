Livia Andrade se irrita com o SBT e critica Fofocalizando

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - No elenco do Domingão com Huck, da Globo, desde 2022, a apresentadora Lívia Andrade reclamou publicamente de sua antiga emissora, o SBT, e o Fofocalizando, programa que fez parte entre 2017 e 2020, na madrugada deste sábado (29).

O incomodo de Lívia surgiu devido a uma notícia dada pelo programa sobre um procedimento que fez durante a semana, chamada de "inteligência vaginal", que fez para melhorar sua saúde íntima devido a preocupações com o histórico familiar de câncer.

O Fofocalizando falou sobre a situação e tratou como algo menos sério do que parecia. Livia, irritada, criticou o programa que ela própria trabalhou publicamente e disse que Silvio Santos faz falta no dia a dia do SBT.

"Eu não fiz cirurgia íntima! Me dediquei com anos com muito carinho, profissionalismo e dedicação a esse programa, e hoje eles não têm nenhum pingo de consideração. O que esperar, né? Silvio, você faz muita falta mesmo. Tudo está perdido. Além da audiência, perderam o respeito também", afirma.

Lívia Andrade também mandou um recado específico para Gaby Cabrini, uma das apresentadoras do programa. A apresentadora se irritou especialmente com a fala de Cabrini sobre ela ter feito harmonização em local íntimo.

"O que eu fiz foi uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma e pólipos. Vocês como jornalistas deveriam saber disso. Muitas mulheres sofrem com isso. Isso é um problema de saúde e não um procedimento estético", afirmou.