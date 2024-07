Ex-assistente de palco acusa Geraldo Luís de assédio

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Geraldo Luís, comandante do Ultra Show (RedeTV!), tem sido acusado pelas redes sociais de um suposto assédio por Aline Alves, sua ex-assistente de palco da atração. Ela foi demitida do cargo no último dia 26 de junho e tem usado a internet para fazer acusações.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, um seguidor a indagou sobre o que Geraldo Luís teria feito de grave, e a modelo disse que o apresentador "é um monstro" quando as câmeras estão desligadas.

A informação foi dada primeiro pelo jornalista Ricardo Feltrin. Segundo ele, Geraldo teria feito algumas investidas amorosas e sem sucesso para Aline, dentre elas tomar vinho na casa dele e banho de banheira. Com as supostas negativas, ele teria mudado seu comportamento com ela e pedido sua demissão da emissora. A RedeTV! afirma que toda denúncia é apurada rigorosamente.

GERALDO LUÍS DIZ QUE MODELO QUERIA FAMA COM NAMORO FAKE

O apresentador Geraldo Luís se defendeu das acusações e negou que tenha feito qualquer investida. Em longo texto pelo Instagram, afirmou que a falta de competência de Aline teria sido o real motivo para seu desligamento do canal.

"A verdade é uma só, eu não faço teste de sofá, faço teste de inteligência, competência e dedicação. A ajudante de palco que fez tal acusação, e que responderá por tais atos, foi contratada após minha insistência em ajudá-la depois de pedir a mim uma oportunidade", começou.

Geraldo expôs o que seriam conversas entre os dois pelo Instagram. Em uma delas, Aline sugeriria um namoro de fachada com ele para que pudesse ficar mais conhecida e talvez participar de um reality como A Fazenda (Record). "Desculpe minha cara de pau, mas é que não consigo entrar na mídia. Queria ser conhecida", teria escrito a modelo.

Sobre essas conversas, Aline diz em seus stories que seriam antigas de uma época em que ele estava desempregado. Ela confessa que a proposta de namoro fake é verdade.

"Por meses e meses, propostas descabidas da parte dela, como será demonstrado. Desde o início, eu e a direção sempre tivemos esforços em ajudar sua evolução no palco, mas era difícil. Tivemos inúmeros problemas e diversas solicitações para maior dedicação dela", disse Luís.

O apresentador da RedeTV! reitera em seu relato que dava muitas orientações a ela para estudar e poder se manter no cargo. "Foi trocada, sim, por suas próprias atitudes, não por qualquer outro motivo. Não correspondia mais às necessidades que o programa precisava. Agora, vir com essa história de ataques e assédio? Qualquer um que tenha o mínimo de raciocínio sabe que nos dias atuais não existe mais 'troca de favores', mas uma cobrança de quem sabe fazer TV."