Austin Butler é favorito para assumir papel de Johnny Depp em 'Piratas do Caribe'

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O mistério sobre quem será o novo capitão Jack Sparrow na sequência do filme "Piratas do Caribe" está próximo de chegar ao fim. Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen em "Duna 2") aceitou fazer o icônico personagem e agora acerta detalhes do contrato com os produtores da Disney.

Bluter, 32, já vinha chamando atenção no meio após a atuação como Elvis Presley no filme de 2022, em um trabalho de imersão profunda -e do qual até teve dificuldades para se libertar depois das filmagens. As informações são da revista Life & Style.

Em conversa recente com jornalistas, ele contou que era fã da franquia e do intérprete de Sparrow, Johnny Depp, 61. "Na escola tínhamos que fazer esses cartazes que tinham suas músicas favoritas, seus atores e filmes favoritos. Não sei bem em que série, deve ter sido quarta série, terceira série ou algo assim -era 'Piratas do Caribe' que estava lá em um dos meus trabalhos. Depp também".

"Piratas do Caribe" teve cinco longas e faturou 4,5 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 25 bilhões) nas bilheterias. Depp fez a sua estreia como Sparrow em "Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra", em 2003. O último filme, " A Vingança de Salazar", foi lançado em 2017.