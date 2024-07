Carla Vilhena comenta repercussão de post sobre mudança física: 'Fiquei muito impressionada'

(FOLHAPRESS) - Na última semana, Carla Vilhena, 57, compartilhou uma transformação física que passou há um ano. A jornalista ficou surpresa e não esperava a repercussão para o bem e para o mal da perda de 10 kg que conseguiu graças as mudanças alimentares. "Fiquei muito impressionada".

Carla contou ter recebido elogios e mensagens de pessoas que sofrem em silêncio com problemas de saúde como depressão e distúrbios alimentares, por exemplo. "Muitas pessoas me procuraram para falar de um assunto sobre o qual elas muitas vezes não têm com quem falar. Outras buscaram incentivo, mas também recebi vários comentários negativos", lamentou.

Segundo ela, alguns internautas criticaram sua aparência e a ex-apresentadora da Globo e da CNN Brasil lembrou que a postagem não era sobre beleza. "Disseram que eu fiquei 'feia'.... Na verdade, eu quis mostrar toda evolução da minha saúde, de eu ter conseguido mudar os índices que estavam negativos. Eu não estava saudável. Tem gente que acha que a questão é estética, mas não é. Fiz um agradecimento e estou em paz, me sentindo bem", contou ao jornal O Globo.

Carla reconheceu que a morte repentina do pai (vítima de um infarto) e o isolamento durante a pandemia fragilizaram sua saúde. Por causa desses problemas, ela foi ficando sedentária e, em certo momento, percebeu que não conseguia descer e subir escadas. "Comecei a ficar assustada com a perda de mobilidade, de capacidade física. Qualquer coisa que eu fazia me deixava sem ar. Fiz um check-up e os meus índices estavam altos. Colesterol, cortisol, pico do hormônio do estresse...Tudo isso me abalou.

Após o susto e a decepção com o resultado, Carla Vilhena buscou ajuda da modelo, palestrante e apresentadora Solange Frazão que indicou uma nutricionista. "Ela montou uma dieta para mim que eu fiz de abril até agosto do ano passado. Perdi dez quilos, sem sentir fome. Foi uma coisa absurda", concluiu.

