Carla Vilhena desabafa e mostra antes e depois da pandemia

Carla Vilhena compartilhou imagens impressionantes de sua transformação física ao longo de um ano. Na noite desta sexta-feira (28), a jornalista fez um desabafo sobre os impactos da pandemia de Covid-19 em sua vida, mencionando a necessidade de buscar ajuda para se reequilibrar. "A pandemia deixou marcas", disse ela, refletindo sobre as dificuldades enfrentadas durante esse período.

"A pandemia deixou marcas diferentes em cada um, mas tenho a impressão de que ninguém saiu ileso desse momento tão difícil. O sofrimento de perder amigos e parentes, de ver tantos brasileiros morrerem, tanta gente com sequelas, outros com problemas econômicos, o medo e a tristeza que nos acompanharam nesses últimos anos, o estresse profissional de lutar contra a desinformação criminosa, a inatividade física pela primeira vez na minha vida, tudo isso mexeu com meu equilíbrio", escreveu.

[Legenda]© Reprodução / Instagram



No Instagram, a comunicadora postou uma montagem com fotos suas do momento atual e de 2023. Carla explicou que a recuperação do período de quarentena foi demorada, devido ao vírus, e analisou a fase delicada que o mundo enfrentou após a disseminação da doença em 2020. Ela destacou que, embora não tenha tido sequelas da Covid-19, o sedentarismo afetou profundamente sua saúde. Carla agradeceu à nutricionista Lais Murta, indicada por Solange Frazão, por ajudá-la a sair dessa situação e se tornar uma bênção em sua vida.