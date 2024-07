'Gladiador 2', com Paul Mescal e Pedro Pascal, ganha seu primeiro trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Gladiador 2", um dos filmes mais aguardados do ano, ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira (9). Dirigido por Ridley Scott, o longa é uma sequência do longa de 2000 e deve ser lançado em novembro deste ano.

Sem Russell Crowe, que venceu o Oscar de melhor ator pelo papel do general romano Maximus, que teve a família assassinada e foi escravizado, "Gladiador 2" tem como protagonista Paul Mescal, nome em ascensão em Hollywood e que recentemente foi elogiado pelo trabalho em "Aftersun" e "Todos Nós Desconhecidos".

Ele vive Lucius, que no original era uma criança que foi salva por Maximus, também numa busca por vingança contra a tirania do Império Romano. No elenco ainda estão Pedro Pascal, Joseph Quinn e Denzel Washington. Connie Nielsen retorna como Lucilla, filha do imperador.

Um dos títulos mais importantes do catálogo da Paramount, que acaba de se fundir à Skydance, "Gladiador" venceu cinco estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme. A sequência está prevista para chegar aos cinemas brasileiros em 14 de novembro.