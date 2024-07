'Pedaço de mim' chega ao Top 3 no ranking mundial da Netflix

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Recém-lançada no catálogo da Netflix, "Pedaço de Mim" alcançou o terceiro lugar no ranking mundial da plataforma, segundo dados do site "Flixpatrol.com" nesta segunda-feira (8). O melodrama escrito por Ângela Chaves já lidera a lista no Brasil.

Com o título "Desperate Lies" ("Mentiras Desesperadas"), a série virou um sucesso na Argentina, Uruguai e Nicarágua e lidera o ranking. O drama de Liana, interpretada por Juliana Paes conquistou espectadores em outros países como Bolívia, Chile, República Dominicana, Equador, Peru e Portugal.

Na história Liana é uma terapeuta ocupacional que tem o sonho de ser mãe. Logo após descobrir que o marido Tomás (Vladimir Brichta) é infiel, ela tem uma noite que acaba em uma relação não consensual e, tempos depois, descobre uma superfecundação heteroparental: uma gravidez de gêmeos de pais diferentes.

"Nunca vivi uma personagem que tenha me colocado num lugar de tanta angústia", afirmou Juliana ao descrever sua personagem. "Liana vai passar por várias dores que nenhuma mulher deveria passar. O desejo frustrado de ser mãe como sonhou, como imaginou, uma traição e um abuso. Barra... Para mim, a parte do abuso é a mais complicada da história, e era importante deixar claro que o abuso demora a se concretizar na cabeça da mulher."

Antes de migrar para o streaming, Ângela Chaves passou mais de 15 anos, na Globo, e escreveu "Os Dias Eram Assim "(2017) e o remake de "Éramos Seis" (2019) como autora principal. Ela já tem um novo projeto uma adaptação do livro "Véspera", de Carla Madeira, para a Max.